In einer ziemlichen Schmalspurvariante wird sich heuer der Adventmarkt am Neunkirchner Hauptplatz präsentieren: Nur an zwei Wochenenden und davon ist das letzte bereits Anfang Dezember wird es ein dementsprechendes Angebot mit 13 Ständen geben. Würden die Lions ihren Stand nicht unter der Woche offenhalten und das Mariandlschießen veranstalten, würde es sogar ganz finster aussehen.

Natürlich ist es schwierig, ein entsprechendes Angebot über die ganze Zeit bis zu Weihnachten zu organisieren. Aber es ist nicht unmöglich, wie auch die vergangenen Jahre unter Beweis gestellt haben.

Vielleicht wäre es auch eine Option, einmal nicht auf den Zug der verfrühten Adventeröffnungen schon im November aufzuspringen und wirklich erst ab Dezember damit zu beginnen. Immerhin gibt es noch den Advent im Stadtpark, eine Topveranstaltung, die heuer auch erstmals auf drei Tage ausgedehnt wurde. Dass man im Zentrum aber nicht mehr zusammenbringt, ist einer Bezirkshauptstadt nicht würdig und schade.