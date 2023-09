Ist das noch zeitgemäß?

Die Rallye ist zurück in der Buckligen Welt und wie. Am Samstag und Sonntag verfolgten mehrere tausend Fans das Finale der Staatsmeisterschaft. Aus sportlich und wirtschaftlicher Sicht war die Veranstaltung ein Erfolg. Doch nicht jeder hat mit dieser Rallye eine Freude.

Stichwort: Umweltgedanken. Die Klimakrise hinterließ zuletzt auch in der Region immer wieder ihre Spuren. Die Rallye sei ein Schlag ins Gesicht für den Klimaschutz. Das und mehr war im Vorfeld zu hören. Heulende Motoren und quietschende Reifen in Mitten der Natur. Das passt oberflächlich betrachtet tatsächlich nicht mehr zusammen. Die Geschichte hat aber zwei Seiten: Der Veranstalter verweißt auf seine Maßnahmen: Hybrid- und Elektro-Autos, grünen Strom sowie synthetischen Kraftstoff. Diese Bemühungen sind anzuerkennen. Für die weitaus größeren Emissionen sorgen die Fans, die ja irgendwie in die Region kommen müssen. Das kann man kritisieren, allerdings nicht nur bei einer Rallye, sondern bei jeder größeren Veranstaltung.