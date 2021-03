Jetzt hat es also auch Neunkirchen erwischt. Seit der Vorwoche muss für eine Ausreise aus dem Bezirk ein negativer Covid-19-Test vorgelegt werden. Auch wenn viele unter den Auflagen stöhnen und der Pandemie müde geworden sind – dass generell Maßnahmen gesetzt werden mussten, darf angesichts der Infektionslage wohl niemanden überraschen.

Sauer stieß vielen auch auf, dass an den Teststationen teils erhebliche Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen. Bis zu einem gewissen Grad ist die Verärgerung auch nachvollziehbar – in Betracht ziehen muss man aber auch, dass etliche Gemeinden rasch reagiert und ihre Testzeiten massiv ausgeweitet haben, womit sich die Situation schon bald ein wenig entspannen sollte.

Und nicht zuletzt sollte man daran denken, wo wir ohne die vielen freiwilligen Frauen und Männer wären, die seit Monaten ehrenamtlich Dienst in den Stationen im Bezirk versehen. Denn Jammern alleine wird nicht ausreichen, um diese Krise zu beenden!