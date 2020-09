Hätte es in den letzten Wochen nicht die immens engagierten Wirte und ein paar Eigeninitiativen gegeben, so wäre die Neunkirchner Innenstadt wohl ziemlich verwaist gewesen. Auch vom Unternehmerverein, der ja das Wort „aktiv“ in seinem offiziellen Vereinsnamen hat, ist diesbezüglich bis auf ein Gewinnspiel wenig gekommen.

Kein Wunder also, dass der Ruf nach einem Citymanager so laut wie schon lange nicht mehr ist und langsam unüberhörbar wird. Schön ist, dass sich im Rahmen einer NÖN-Podiumsdiskussion nun auch alle politischen Parteien zu dieser Funktion bekannten, auch wenn die genaue Form der Jobausführung noch nicht feststeht. Feststehen soll hingegen der Zeitrahmen: Spätestens 2021 soll es Initiativen in dieser Richtung geben.

Das klingt prinzipiell gut, allerdings gibt es diese Ankündigungen schon seit etlichen Jahren. Kein Wunder also, wenn viele meinen, dass sie die Botschaft wohl hören, ihnen aber mittlerweile der Glaube daran fehlt...