Die Neunkirchner Freiheitlichen sind in den Gemeinderatssitzungen ein Phänomen: Während sich die eine mit sachlichen Einwänden und Vorschlägen einbringt und damit durchaus auch als Opposition mitunter Erfolg hat, eckt der andere mit populistischen Sprüchen oft an und der dritte im Bunde fällt dafür überhaupt nicht auf: Die Rede ist vom Trio Waltraud Haas-Toder, Norbert Höfler und Gerhard Scharf.

Das kann natürlich auch bewusstes politisches Kalkül und Rollenspiel sein, wirkt aber bei den handelnden Personen eher nicht so. Das beweist auch der interne Kommunikationsfluss zwischen den einzelnen Mandataren, der eher spärlich bis gar nicht vorhanden sein dürfte. Denn nur so konnte sich Grüne- Vizebürgermeister Martin Fasan die Kritik an den Deutschkursen für Migranten von Norbert Höfler erklären.

Legte Fasan doch bereits im Ausschuss den Mitgliedern mit Fakten und Zahlen eindrucksvoll dar, dass die Kurse und Teilnehmerzahlen sehr wohl erfolgreich waren. Auch wenn das von einigen nicht offensichtlich gerne gehört wird. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf?