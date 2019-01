Auch wenn‘s nur eine Test-Partie an einem kalten Jänner-Freitag in Ritzing war – dieses Vorbereitungsspiel ist ein Symptom für das Potenzial und die Qualität, die der USV Scheiblingkirchen in der zweiten Reihe besitzt und hervorbringt.

Hinter der aktuellen „Goldenen Generation“ reift der nächste exquisite Jahrgang heran. Im Nachhinein hat sich die mutige Investition der 1b-Mannschaft im regulären Meisterschaftsbetrieb bezahlt gemacht. Denn dort konnten die 16-, 17-Jährigen erstmals Kampfmannschafts-Luft schnuppern, die ihnen ohne diese Plattform in Scheiblingkirchen wohl noch länger verwehrt geblieben wäre.

Der springende Punkt wird allerdings sein, wie das Trainerteam in Scheiblingkirchen die Übergabe der Fackel initiiert. Wenn in fünf, zehn Jahren die aktuellen Landesliga-Heros die Schuhe an den Nagel hängen oder ihr Glück woanders suchen, wäre es zu spät, sich die Nachfolge-Frage dann zu stellen.

Deswegen gilt es langsam, hinter den momentanen Leistungsträgern die nächste Garde Scheiblingkirchner Stammkräfte heranzuziehen. Denn für den USV Scheiblingkirchen ist ein starker Block einheimischer Spieler in der ersten Mannschaft ein integraler Bestandteil der gesamten Vereins-Struktur und des einzigartigen Charakters des Klubs.