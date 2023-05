Kampf dem weißen Fleck

Dass es mit dem Lerchenfeld nur mehr einen einzigen Stadtteil in Neunkirchen gibt, wo bis auf die übergeordneten Straßen bislang noch keine 30er-Zone verordnet wurde, klingt mitunter nicht nur etwas verwundernswert, sondern passt auch nicht zum restlichen aktuellen Verkehrsbild in der Bezirkshauptstadt.

Wo doch mittlerweile die 30er-Geschwindigkeitsbeschränkung salonfähig geworden ist und sich auch die meisten, bis auf ein paar unrühmliche Ausnahmen, daran halten. So ist es nun ein letzter logischer Schritt, auch im Lerchenfeld eine 30er-Zone zu installieren. Allerdings scheiden sich dort noch die politischen Geister, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung nur in den Gassen oder überall, wie etwa auch in der Schubertstraße, gelten soll. Was sich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis schwieriger als angenommen darstellen könnte: Weil es letztlich zu verwirrend ist und auch die Schubertstraße, in die viele Seitengassen einmünden, einen 30er verträgt.