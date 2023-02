Keine dicken Fische

Die richtig dicken Fische blieben im See – der Bezirk Neunkirchen, von der Regionalliga bis in die 2. Klasse Wechsel, konnte in der abgelaufenen Transferzeit nicht mit den großen Kracher-Zugängen aufhorchen lassen. Und wollte das aber über weite Strecken auch nicht…

Dringend notwendig wäre es vor allem bei Breitenau gewesen. Nach dieser desaströsen Hinrunde, einem verhaltenen Transferprogramm und der großen Shopping-Tour der Konkurrenz rund um Katzelsdorf dürfte es eine Abschiedstour aus der 2. Landesliga Ost werden.

Überraschend war auch, dass Trainer Peter Kaltenegger, der im Sommer relativ spät in Hirschwang präsentiert wurde, der Mannschaft nicht am Transfermarkt deutlicher seinen Stempel aufdrückte. Notwendig war es nicht – Hirschwang ist in der Gebietsliga von allen Seiten in Watte gepackt und kann sich bei Bedarf im Sommer entsprechend ausrichten.