Keine lästige Pflicht

In der 1. Landesliga ist Gloggnitz längst angekommen, dafür sorgten gute Leistung und die dazu passenden ansprechenden Ergebnisse – ideal für die Truppe von Trainer Thomas Leonhardsberger, dass nach der Liga-Alltag am Wochenende nur kurz darauf am Nationalfeiertag mit dem Cupspiel gegen Katzelsdorf ein ganz besonderes Schmankerl wartet.

Nicht, weil es aufgrund der Regionalität und der gemeinsamen Vergangenheit in der Gebietsliga irgendwelche alten Rivalitäten gibt – sondern weil die Gloggnitzer im Cup tatsächlich eine historische Chance haben. Zwei Cup-Siege innerhalb von vier Jahren würde der Mannschaft aus dem Alpenstadion einen Fixplatz in der blau-gelben Chronik der Neuzeit garantieren. Das große Zuckerl, ein Platz im ÖFB Cup, würde da umso süßer schmecken.

Der Cup mag für einige Vereine lästige Pflicht sein, für Gloggnitz ist es das nicht…