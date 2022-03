Keine leichte Aufgabe

Christian Banovits, Harry Bock – und jetzt Manuel Felber. Die Trainer, die in Grimmenstein in den letzten Jahren das Zepter schwangen, gehören zu den klingenden Namen der lokalen Zunft. Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der 1. Klasse Süd braucht es für den letzten in der Liste, Felber, einen Nachfolger – denn er schmiss das Handtuch, konnte die Mannschaft nicht mehr erreichen.

Grimmenstein hat durch die Rückholaktion von „verlorenen Söhnen“, angeführt von Thomas Aulabauer, einen der Top-Kader der Liga, dass aber der Titelkampf punktemäßig (nicht tabellarisch!) weiter entfernt ist als der Abstiegskampf, ist aber ein gewichtiges Indiz dafür, dass es noch Luft nach oben gibt.

Felbers Nachfolger wird vor allem vor der großen Aufgabe stehen, einen Draht zu den Spielern zu finden – und in der kommenden Saison einen neuen Anlauf wagen, vielleicht am Ende ganz oben zu stehen.