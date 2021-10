Mit Spannung war der Prozess der Stadtgemeinde gegen die Personalvertretung erwartet worden, hatte Letztere ja die Gemeinde wegen der Einstellung der Treuegelder an pensionierte Gemeindebedienstete geklagt. Vor allem deshalb mit Spannung, weil für beide Seiten sehr viel am Spiel steht und sie dementsprechend auch viel zu verlieren haben. Immerhin beträgt die Summe, die seit Dezember einbehalten wurde und um die es pro Jahr geht, rund 430.000 Euro.

Umso überraschender ist es nun, dass der erste Prozesstag kurz vor dem Termin platzte. Wegen inhaltlicher Mängel sind Nachbesserungen seitens der Kläger vom Gericht verlangt worden. Warum da die Verantwortlichen nicht früher draufgekommen sind, ist zumindest hinterfragenswert.

Der dadurch entstehende Zeitgewinn spielt wohl eher der Stadt in die Karten und ist für die Betroffenen nervig und belastend. Daher gehört so rasch als möglich Klarheit her, wie auch immer die aussehen mag.