Es ist eine undankbare Rolle, die aktuell Armin Zwazl in der Neunkirchner Politik einnimmt: Als Wirtschaftstadtrat für die ÖVP sind ihm finanziell nicht nur die Hände sehr eng gebunden, sondern hat er auch beim Versuch, mehr Frequenz in die Innenstadt zu bekommen, einen nahezu aussichtslosen Kampf zu führen. Zu hart ist die Konkurrenz der Einkaufszentren, zu hoch sind die Mieten in der Innenstadt, zu löchrig ist mittlerweile auch der Branchenmix.

Dennoch lässt er sich nicht entmutigen und versucht immer wieder mit neuen Ideen und Initiativen, Gegenpole zu setzen. Ambitionen, die mittlerweile auch von den politischen Gegnern positiv gesehen werden. Jüngstes Beispiel ist der Start-up-Wettbewerb, den Zwazl mit zahlreichen Unterstützern ins Leben gerufen hat.

Mit Preisen im Wert von über 10.000 Euro (die muss man erst einmal aufstellen) soll drei Neuunternehmern das Fußfassen im Zentrum erleichtert werden. Sicher erneut ein schwieriges Unterfangen. Aber es sind viele kleine Dinge, die zu einem großen Ganzen führen sollen. Möge das am Ende des Tages gelingen!