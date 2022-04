Kleines Finale fÃ¼r Gloggnitz

0:2-Rückstand zur Pause. Ein Ergebnis, wo nicht mehr viele Mannschaften an einen Sieg glauben. Genau das hat Gloggnitz gegen Sierndorf aber getan und dank einer furiosen Aufholjagd noch mit 4:2 gewonnen. Logisch, dass die Stimmung nach so einem Erfolg ausgelassen war.

Weil es auch ein Erfolg war, der ein meisterlicher Vorbote war. Denn solche Siege setzen zusätzliche Emotionen frei. Ein Sieg in meisterlicher Manier. Dass Gloggnitz aufgrund des Kaders das Zeug zum Meister hat, ist kein Geheimnis. Beim Spitzenspiel auswärts gegen Bisamberg hat die Leonhardsberger-Elf nun die Möglichkeit, einen Riesenschritt in Richtung Titel zu machen. Acht Punkte würde der Vorsprung betragen, wenn Gloggnitz einen vollen Erfolg einfährt. So viele Punkte werden die Gloggnitzer bis zum Saisonende nicht liegen lassen.