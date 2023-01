Knifflige Lage

Platz drei kann sich definitiv sehen lassen – vor allem für einen Aufsteiger, der vor wenigen Jahren noch in der Gebietsliga kickte. Gloggnitz‘ Debütsaison in der 1. Landesliga kann schon jetzt in die Kategorie „gelungen“ verbucht werden. Dass jetzt mit Ömer Özbek einer der Top-Spieler bis zum Sommer ausfällt, schmerzt – vor allem bringt es Gloggnitz in eine knifflige Situation. Wird man noch einmal aktiv am Transfermarkt und wagt einen Schnellschuss, kann ebendieser nach hinten los gehen. Oder bleibt man passiv und riskiert, sich am Ende über ein fehlendes Puzzleteil zum Meistertitel zu ärgern?

Gloggnitz kann bei seinem steilen Aufstieg der letzten Jahre diese Saison als Konsolidierungsjahr nutzen. Die Özbek-Verletzung kann auch für unzufriedene Rotationsspieler die Chance sein, sich zu zeigen und für höhere Aufgaben in der Gloggnitzer Mannschaft zu empfehlen.