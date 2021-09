Drei Niederlagen, zwei Siege, eine Niederlage – Breitenaus erstes Saisonviertel ist ein in Ergebnissen gegossener Zickzack-Kurs. Dass auswärts in Stockerau beim formstarken Tabellenführer die Trauben hoch hängen, war klar – allerdings hatten die Breitenauer auch schon gegen Bisamberg und Eggendorf starke Leistungen gebracht, werden wohl auch Lokalrivalen und Titelkandidat Gloggnitz die Stirn bieten.

Will Breitenau in der Liga bleiben, ist vor allem Konstanz eine ganz entscheidende Zutat im Klassenerhalt-Rezept. Vor allem gegen die „Direkten“ müssen Punkte her. Aber nur damit wird‘s wohl langfristig eine Geschichte auf Hängen und Würgen. Deswegen gilt es für die Mannschaft von Trainer Jochen Wöhrer auch gegen Favoriten – wie jetzt am Freitag Mistelbach – zu überraschen.

Fest steht auch: Im Winter darf es ruhig ein wenig Bewegung am Transfermarkt geben, um auf Nummer sicher zu gehen. Dahingehend kann Sportdirektor Marcel Sittler bereits jetzt die Ärmel hochkrempeln.