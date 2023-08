Konzept notwendig

Sie ist seit jeher ein heikles Politthema: Die Zukunft der Neunkirchner Gemeindeimmobilien, hier im speziellen Immobilien, in denen sich Wohnungen befinden und die einer von der Stadt ausgelagerten Tochtergesellschaften gehören.

Während die SPÖ schon immer ihr striktes Veto gegen den Verkauf solcher Wohnungen betont und die Realisierung von Alternativkonzepten fordert, ist die Meinung der Stadtverantwortlichen diesbezüglich nicht so ganz klar: Denn Verkäufe solcher Objekte bringen, auch wenn sie der Tochtergesellschaft gehören, letztendlich auch immer Geld in die stets marode Stadtkasse.

Aktuell sind Objekte in der Werksgasse wieder zu so einem Streitfall geworden. Erstmals kündigt Bürgermeister Herbert Osterbauer nun an, einen gemeinsamen, fraktionsübergreifenden Weg für zukünftige Konzepte finden zu wollen. Ein guter Plan, denn ein gemeinsames Konzept wurde gerade bei dieser sensiblen Thematik bislang schmerzlich vermisst.