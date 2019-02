Lange, ja fast verdächtig lange, war es ruhig um die Verkehrsthematik in Neunkirchen. Seit Gastronom Christian Bauer und Unternehmer Martin Wieland mit einer Unterschriftenliste einen letzten Versuch wagten, am Verkehrskonzept zu drehen und damit trotz großer Unterstützung bei den Verantwortlichen kein Gehör fanden, hat sich niemand mehr ernsthaft dieses für die Innenstadt sehr wohl wichtigen Themas angenommen.

Dass die Gemeinderatswahlen in knapp einem Jahr über die Bühne gehen, lässt die Sache nun in einem anderen Licht erscheinen und die FPÖ hat das Thema in Neunkirchen jetzt für sich entdeckt. Eine Öffnung der Brevilliergasse in beide Richtungen mit gleichzeitiger Abfahrt über die Herrengasse soll die Frequenz im Zentrum ankurbeln.

Doch daran liegt es, wie bereits mehrmals an dieser Stelle geschrieben, primär nicht. Es sind genügend – freie – Parkplätze vorhanden, was vielmehr fehlt, sind attraktive Einkaufsmöglichkeiten und ein ebensolcher Branchenmix im Zentrum.