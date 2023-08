Leider notwendig

Der Wunsch in Neunkirchen, wie vor der Volksschule im Mühlfeld eine Schulstraße zu installieren, ist bei den Schulen am Steinfeld zwar nicht in Erfüllung gegangen, aber mit einer sogenannten „Kiss & Go“-Zone sollte auch hier ab Schulbeginn ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Beseitigung des regelmäßigen Verkehrschaos geleistet werden.

Während die Kinder in der Schulstraße ja gar nicht mehr direkt bis zum Eingangsbereich mit dem Auto gebracht werden dürfen, ist bei der „Kiss & Go“-Zone zumindest die Zubringung und Abholung direkt davor erlaubt. Aber gerade nur für die Zeit, die das Kind zum Aus- und Einsteigen benötigt. Dass solche Regeln Sinn machen und helfen, hat man im Mühlfeld gesehen, wo die Einführung bereits positiv evaluiert wurde.

Schade ist nur, dass es überhaupt so weit kommen muss – es Regeln und Verboten bedarf und nicht die Vernunft mancher Eltern alleine reicht, für Verkehrssicherheit vor den Bildungseinrichtungen zu sorgen.