Sechs Jahre lang haben Edi Schneider und seine Partnerin Fabiola Pani den Restaurant- und Buffetbetrieb im Neunkirchner Freizeitzentrum geschupft. Es war damals gar nicht einfach, nach dem Abgang von Siegi Krenosz einen vernünftigen Nachfolger zu finden.

Nun geht die Ära zu Ende. Unfreiwillig.

Die Stadt kündigt den Pachtvertrag und wird das Restaurant in einen Ruhebereich umwandeln. Die kulinarische Versorgung soll im Hallenbad ein Automat übernehmen... Das funktioniere in Tulln auch recht gut, so die Verantwortlichen.

Natürlich ist es das gute Recht eines Vermieters, den Pachtvertrag zu kündigen. Ob die Variante eines Automaten tatsächlich die Bedürfnisse der Gäste befriedigen kann, wird sich zeigen. Uncharmant ist sie auf jeden Fall. Übrigens genauso wie der nunmehrige Aufschrei und Protest der FPÖ, nachdem diese Lösung im Arbeitskreis, in dem Vertreter aller politischen Fraktionen saßen, einstimmig beschlossen worden war.