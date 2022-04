Logische Konsequenz

Fast 20 Jahre war der FC Schottwien fester Bestandteil der 2. Klasse Wechsel – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Im Sommer ist damit Schluss, der Verein konzentriert sich wieder auf Hobbyfußball, weg von einem strikten Meisterschaftsbetrieb.

Der Schritt ist konsequent und logisch – denn der Verein entscheidet völlig richtig, dass die Zeit gekommen ist diesen Weg zu gehen. Ohne die notwendigen personellen Ressourcen ist eben ein Liga-Betrieb nicht zu stemmen.

Besorgniserregend sind auch die Wasserstandsmeldungen von anderen Vereinen in der Wechsel-Klasse. So wissen auch Schlöglmühl und Willendorf noch immer nicht, wie es weitergeht, dazu kommen auch Gerüchte von anderen Klubs, die an eine Schließung denken. Die Corona-Pandemie hat einige Vereine vor massive Probleme gestellt – auf der Funktionärsebene brennt der Hut. Und dieser muss dringend gelöscht werden.