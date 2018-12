Es war ein rauer Herbst für das USV Kirchberg-Boot auf den Gewässern der 1. Klasse Süd. Bevor er es wieder auf Kurs bringen konnte, schickte die Besatzung „Steuermann“ Bernd Brandstätter über die Planke – jetzt gilt es an Neo-Spielertrainer Richard Stern, doch noch das rettende Ufer zu finden. Ein Schiffbruch, also der Abstieg in die 2. Klasse, soll unbedingt verhindert werden…

Seit dem Brandstätter-Aus galt Helmut Prenner senior, der auch die letzten drei Partien interimistisch Kirchberg betreute, als Kandidat Nummer eins. Dass es aber jetzt doch – eher überraschend – Richard Stern wurde, wurde vor allem durch Prenners Absage bewirkt. Stern ist aber mehr als eine Notlösung. Als Ex-Profi in der 2. Liga bei Parndorf hat er als Spieler jede Menge Erfahrung, als Trainer kennt er die Liga in- und auswendig, war doch in Tribuswinkel tätig.

Und genau dieses Detail kann dafür sorgen, dass Stern die Extra-Motivation aus den Kirchbergern herauskitzelt – denn zum rettenden Ufer fehlen Kirchberg nach aktuellem Stand sechs Punkte, ausgerechnet dort rangiert Tribuswinkel. Allerdings wird der Stern-Transfer am Spielersektor nicht ausreichen, um das Ruder herumzureißen. Dafür braucht es noch qualitativen Zuwachs.