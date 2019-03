Hans Hafenscherr, nicht mehr Trainer des SC Hirschwang – Überraschung von der Rax. Hafenscherr genoss als Spieler einen guten Ruf als Führungspersönlichkeit mit vorbildhafter Einstellung zum Sport am und abseits des Platzes. Als Trainer formte er Hirschwang zu einem Titelkandidaten – natürlich gestützt von den wirtschaftlichen Ressourcen, die der Vorstand zur Verfügung stellt.

Deswegen verwundert es jetzt umso mehr, dass sich der Verein von Hafenscherr trennt – drei Wochen vor dem Rückrundenstart, rund ein Monat nachdem sich Vorstand und Trainer auf eine Vertragsverlängerung bis 2020 geeinigt hatten. Das Stirnrunzeln über den fragwürdigen Zeitpunkt wird aber rasch verdrängt von einem ungläubigen Griff auf die Stirn, wenn es darum geht, warum Hafenscherr Hirschwang verlassen muss.

Ein kleiner Kreis aus Eigenbau-Spielern wollte bei den Trainings-Anforderungen nicht mitziehen. Was als Amateur okay ist – aber dann hätten sich die Betroffenen in der abgelaufenen Transferzeit vielleicht einen anderen Verein suchen müssen, der nicht Meister werden will. Und der Vorstand hätte genau diese Empfehlung aussprechen müssen, wenn eigentlich mitten im Titelkampf über zu viel Training geraunzt wird. Denn Hirschwang hat für Neuzugänge genug attraktive Argumente…