Es kommt in den besten Feuerwehrfamilien vor und das, was sich keiner wünscht, ist nun auch in der Stadtfeuerwehr Neunkirchen passiert: Ein junger Mann aus den eigenen Reihen wurde als Brandstifter ausgeforscht.

Ein freiwilliger Helfer, der so wie seine Kameraden 24 Stunden 365 Tage im Jahr sein Leben riskierte und im Einsatz stand. Besonders tragisch: Der Zündler galt als einer der fleißigsten in der Mannschaft, fehlte kaum bei einem Einsatz. Deshalb ist es auch hier umso schwieriger, eventuelle Zeichen im Ansatz zu erkennen und zu deuten. Deshalb gibt es auch keine Vorwürfe.

Dass er nun dadurch seine Kameraden in Misskredit zieht, ist bitter und unverdient. Die Feuerwehr hat bereits das einzig Richtige gemacht und ihn sofort ausgeschlossen. Damit kann wieder zum Alltag übergegangen werden. Um das zu tun, wofür sie steht und von den Menschen weiter geschätzt und geliebt wird: Helfen in der Not und Leben retten!