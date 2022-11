Mini-Krise? Keine Spur

Das Jahr 2022 wird in den Scheiblingkirchner Vereinsanalen doppelt und dreifach unterstrichen. Das war schon nach dem Landesliga-Meistertitel im Sommer klar. Die letzten Wochen sind im Vergleich dazu ein kleines Kapitel, beeindruckend ist es trotzdem. Scheiblingkirchen erlebte im Spätherbst die erste Mini-Krise seit langer, langer Zeit und der USV hat es geschafft, dass es eine Mini-Krise blieb. Ein Punkt beim heimstarken Sport-Club rang Respekt ab.

In Wr. Neustadt machte der Anhang die Arena einer 45.000-Einwohner-Stadt für knapp zwei Stunden zur Außenstelle des Pittentalstadions. Dass der SC danach stolz von 1.050 Zuschauern sprach, ist nur Scheiblingkirchen zu verdanken. Sportlich reichte eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Scheiblingkirchen hat Wr. Neustadt in allen Belangen überflügelt. Als Kirsche gab‘s ein 5:1 im RLO-Cup gegen TWL. Scheibling‘ kann also auch Krisen bewältigen.