Kurt Ebruster ist ein Mann der Neunkirchner SPÖ, der mit seinen Nadelstichen verbaler Art oder Aktionen in den vergangenen Jahren die Stadtregierung immer wieder aufs Neue herausgefordert hat.

Nachdem der ausgewiesene Sportexperte in der letzten Amtsperiode als Sportstadtrat wohl zu viel Popularität, vor allem bei den Vereinen, genoss, wurde er nach der Wahl kurzerhand mit dem Ressort der öffentlichen Einrichtungen abgespeist. Was ihm und seiner Partei nicht gerade gefiel, die NÖN berichtete über den Unmut.

Jetzt hat Ebruster zum ersten „Gegenschlag“ ausgeholt. Weil er in den letzten Wochen aufgrund der Coronakrise in diesem Ressort nicht all zu viel zu tun hatte, spendete er seine Stadtratsgage für gemeinnützige Zwecke. Ein Schritt, der in der Bevölkerung sicherlich gut ankommt, ein Schritt, der so manchem wehtun wird, aber ganz sicherlich besonders ein Schritt, der vielen seiner Kollegen, nicht nur bei der SPÖ, zur Nachahmung zu empfehlen ist.