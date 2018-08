Geschäfte und Betriebe in den Innenstädten hatten es auch schon einmal leichter. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Platz im Stadtzentrum heiß begehrt war. Heutzutage ist die Konkurrenz fast schon nicht mehr überschaubar: Neben großen Einkaufszentren machen den kleinen Stadt-Shops auch die großen Internet-Giganten das Leben schwer. Auch die Stadt Neunkirchen kann davon ein Lied singen, war doch an dieser Stelle schon oft von Geschäftsschließungen die Rede.

Jetzt könnte man diesen Zustand natürlich einfach frustriert hinnehmen. Oder man macht es aktuell wie die Stadt Neunkirchen und probiert etwas Neues – und verwandelt, wie in der Vorwoche, die Herrengasse kurzerhand in eine „Biermeile“, holt lokale Brauer an Bord, bietet Speis, Trank und musikalische Umrahmung an. Und legt den Beginn der Veranstaltung noch so fest, dass auch die umliegenden Gastro-Betriebe und Geschäfte davon profitieren.

Das mag jetzt vielleicht nicht die große Kehrtwende bringen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung – die Stadt wird davon profitieren!