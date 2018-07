Der Mond über dem Semmering – er war ein stetiger Begleiter des FIS-Rennens am Zauberberg. Der Nachthimmel, durchbrochen vom Scheinwerferlicht, es war etwas ganz Besonderes, hier bei diesem Event dabei zu sein. Der Semmering hatte durch seine Nachtrennen auch ein wenig ein Alleinstellungsmerkmal im Renn-Kalender. Dieser ganz eigene Flair, ja fast schon diese Magie, war Stück Identität für das Rennen an der steirisch-niederösterreichischen Grenze. Ein Stück, dass es in dieser Form – zumindest in diesem Jahr – nicht mehr geben wird. Traurig.

Der Semmering muss sich jetzt dadurch neu erfinden, auf die Suche nach seiner eigenen Identität gehen, gezwungenermaßen ein paar Schritte weg vom Zauber eines solchen Sportevents bei Nacht. Franz Steiner und sein Team haben genug Erfahrung, um auch ohne dieses Element den Semmering zu einem Top-Event im Ski-Zirkus und zu dem Top-Sportevent der Region zu machen.

Bei all dem aufgewirbelten Staub – oder besser: aufgewirbelten Schnee – darf die Region nicht vergessen, dass der Weltcup am Semmering noch immer eine richtig tolle Veranstaltung für den gesamten Bezirk ist und dass hier seit Jahren super Arbeit geleistet wird.