So richtig viel Grund zur Zuversicht hat der SV Grimmenstein in den ersten acht Partien nicht gegeben – sechs Pleiten, ein Remis und nur ein Sieg. Und der war gegen Schlusslicht Weissenbach. Abstiegskampf pur bei der Mannschaft von Trainer Harry Bock. Und jetzt? Drei Wochen später nach Runde elf? Grimmenstein plötzlich das Team der Stunde. Mit drei Siegen aus genau diesen drei Partien befreien sich Martin Horvath und Co. aus dem Treibsand im Tabellenkeller.

Ganz wichtig: In den direkten Duellen mit Aspang und Krumbach behielt Grimmenstein die Nerven. Nicht nur, dass gegen die Lokalrivalen die gewisse Portion Prestige am Spiel stand – mit diesen Siegen verschärfte Grimmen-stein die Krise bei den Konkurrenten und bekam selbst wieder einen Fuß auf den Boden. Der zweite Fuß sollte am Sonntag gegen Bad Erlach folgen, die zuvor als Überraschungsteam sogar um die Spitzenplätze mitmischten. Neun Punkte für ein Halleluja – die Ergebnisse der letzten Wochen waren mehr als nur ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Schlüssel zum Erfolg war die bewahrte Ruhe. Trainer Harald Bock hatte zu jedem Zeitpunkt das Vertrauen der Vereinsführung und seiner Spieler – gut, dass sich der Vorstand nicht zu einem Schnellschuss hinreißen ließ und das Trainerkarussell befeuerte.