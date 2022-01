Neuzugänge mit Weitsicht

Der Weg der kleinen Schritte – Scheiblingkirchen ist nicht bekannt für große Sprünge. Den „Vorschlaghammer“-Ansatz bei der Kaderplanung, alle paar Transferzeiten die Personaldecke zu zertrümmern und neu zu errichten, das sollen andere Vereine machen.

Mit einem (!) Neuzugang am Spielersektor und einem (!) neuen Gesicht im Betreuerteam geht Scheiblingkirchen einen weiteren kleinen Schritt in seiner Entwicklung. Mit Melvin Reichardt kommt ein Kicker aus der Region ins Pittental, der höherklassige Erfahrung mitbringt, in den letzten Jahren allerdings vom Pech verfolgt wurde. Mit Thomas Malzahn heuert ein feste Größe der lokalen Tormanntrainer-Szene im Pittental an – er bringt Ostliga-Erfahrung aus Wiener Neustadt und Sollenau mit. Zwei Personalien mit Weitsicht – denn egal, wie die Liga-Zugehörigkeit ab Sommer aussieht: Scheibling‘ ist dafür gut aufgestellt.