Mit dieser Aktion haben sich die Verantwortlichen keinen guten Dienst erwiesen. Corona hin oder her. Die Rede ist vom Abbau lang gedienter geringfügig beschäftigter Mitarbeiter der Neunkirchner Bestattung.

Nicht nur, dass man es nicht einmal wert gefunden hat, mit den Betroffenen, die teilweise seit Jahrzehnten diese nicht gerade beliebte aber umso wichtigere Tätigkeit ausgeführt haben, über ihre Kündigung im Vorfeld zu sprechen, wurde ihnen auch noch eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses unterstellt oder eingeredet.

Erfahren haben sie es letztlich durch eine Meldung, die dem Gehaltszettel beigelegt war. So etwas gehört sich nicht, so etwas macht man nicht. Punkt. Und selbst in besonderen Zeiten wie diesen muss es möglich sein, die Dienstnehmer zu erreichen. Wenn vielleicht schon nicht persönlich, dann zumindest aber über das Telefon.

Dass diese seltsame Vorgangsweise arbeitsrechtlich nicht gehalten hat, ist wenig verwundernswert. Zumindest die Kündigungsfrist muss eingehalten werden. Mitsamt der finanziellen Verpflichtungen. Auch wenn die nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind.

Abgesehen davon hat man sich eine unnötige Baustelle aufgemacht. Denn Mitarbeiter des Kommunalservice sollen nun die Dienste der geschassten Mitarbeiter übernehmen. Sprich Särge tragen oder Gräber ausschaufeln. Dass dies nicht jedermanns Sache ist und zu einem positiven Betriebsklima beiträgt, liegt auf der Hand. Da bekommt das Sprichwort, „Wer anderen einen Grube gräbt, fällt selbst hinein“ eine ganz eigene Bedeutung.