„Zugänge: keine. Abgänge: keine“ – es war schon immer mal wieder in der Vergangenheit so, dass sich in der 2. Klasse Wechsel im Winter wenig bis gar nichts getan hat. Warum auch? Einer der größten Antriebe, am Transfermarkt aktiv zu werden, fällt in der untersten Liga per Definition weg. Es gibt keinen Absteiger – und damit für die Nachzügler auch nicht den großen Handlungsbedarf, den ein Landes- oder Gebietsligist hat, wenn er unbedingt die Klasse halten will…

Dieses Jahr wird es aber wohl noch einmal um ein Hauseck stiller und leiser zugehen. Denn während in den vergangenen Jahren immerhin 13 Partien gespielt wurden und damit Trainer und Vorstandsmitglieder ihre Spieler besser einschätzen und bewerten konnten, ist bei vielen Vereinen jetzt einfach aufgrund der Absagen die Stichprobengröße zu klein.

Was noch dazu kommt: Niemand weiß, wann überhaupt wieder gespielt werden kann. Durchaus möglich, dass ein Winter-Neuzugang durch die verschiedenen Corona-Maßnahmen sein erstes Pflichtspiel überhaupt erst in der neuen Saison bestreitet…