Einmal mehr machen in Neunkirchen SPÖ und FPÖ gemeinsame Sache: Dieses Mal organisieren sie wegen der coronabedingten Absage des großen Stadtfestes unter dem Namen „Unterstützungskomitee Neunkirchen“ eine Ersatzveranstaltung für Jung und Alt am 22. August in der Innenstadt.

Eine Idee, die vielleicht in Zeiten wie diesen auf den ersten Blick etwas gewagt, aber sicherlich nicht so verwerflich wie die Durchführung eines riesigen, dreitägigen Stadtfestes mit tausenden Besuchern ist: Ganz einfach, weil eine Vielzahl an weniger Gästen erwartet wird und weil das Programm auf nur einen Tag begrenzt ist. Zudem will man natürlich auch auf die üblichen Regeln und Bestimmungen achten.

Trotzdem begibt man sich damit gleichzeitig auch auf dünnes Eis: Sollte sich aus dem „Sta(d)ttfest“, wie es publikumswirksam heißt, ein Coronacluster ergeben, dann werden die beiden Parteien sicherlich sehr viel an Erklärungsbedarf haben...