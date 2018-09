1:0 vorne gegen Bad Fischau – nur Unentschieden. 1:0 vorne gegen Marienthal – null Punkte. Breitenaus Auftritte gegen die direkte Konkurrenz um die Gebietsliga-Krone waren in diesen ersten Meisterschaftswochen nicht nach dem Geschmack von Trainer Willi Hatzl und Co.

Mit fünf Punkten aus vier Partien blieb das beste Team der abgelaufenen Frühjahrssaison aktuell hinter den Erwartungen. Zum Vergleich: Breitenau müsste ab jetzt jedes Spiel im Herbst gewinnen, um auf die gleiche Punkteanzahl wie in der Hinrunde der Vorsaison zu kommen.

Nach vier Runden den Kopf in den Sand zu stecken wäre aber zu früh. Noch ist nicht aller Tage Abend, Breitenau kommt wieder, keine Frage. Allerdings dürfen die Ergebnisse gegen die anderen Titelkandidaten durchaus als Signal gewertet werden, dass es für Breitenau vielleicht schwieriger ist, mit dem Druck eines Meisterfavoriten einzulaufen, als aus der zweiten Reihe den befreiten Verfolger zu mimen. Breitenau „muss“ auch die ganz wichtigen Partien gewinnen, denn – Erinnerung an die Vorsaison – am Ende fehlten auf Meister Gloggnitz nur zwei Punkte. Genau jene zwei Punkte, die Breitenau im direkten Duell mit dem späteren Champi