Perfekter Zeitpunkt

Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – so sagt man. Oft, ja viel zu oft, versäumt man diesen Zeitpunkt. Aus Bequemlichkeit, aus Eitelkeit, aus Gier, aus Feigheit – die Liste an Gründen ist lang…

Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar hat es geschafft. Sein Abschied mit einem Meistertitel in der 1. Landesliga am Ende einer historischen Erfolgsserie ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich zu verbeugen und die Bühne zu verlassen. „Thomas Husar ist einer von uns“ – das ist aktuell eines der beliebtesten Scheiblingkirchner Fangesänge. Und wie viele Trainer können das von sich behaupten, dass sie am Ende ihrer Amtszeit so gefeiert werden?

Auch die Entscheidung, bis zum fixierten Meistertitel zu warten, war goldrichtig – erst am Gipfel angekommen erfuhren die Spieler von Husars nächsten und letzten Schritt bei Scheiblingkirchen, der Fokus blieb somit immer auf dem großen Ziel.