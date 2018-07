Seit Jahren dämmerte das ehemalige Kesselhaus der Neunkirchner Schraubenwerke direkt neben dem Panoramapark im Dämmerschlaf vor sich hin. Dass sich nun just gerade zwei Bewerber um das Objekt offensichtlich einen harten Bieter-Kampf lieferten, ist fast Ironie des Schicksals.

Jedenfalls zog Neunkirchens bekannter Unternehmer Karl Orthuber mit seinem fix fertigen Konzept in der Schublade am Ende des Tages gegen die Betreibergemeinschaft des Panoramaparks den Kürzeren. Vor allem auch deshalb, weil diese ein Vorkaufsrecht inklusive Konkurrenzklausel besaß und sich die Stadt als Besitzer auf keinen Rechtsstreit einlassen wollte. Noch weit spannender als die Bieterschlacht sind hingegen die Pläne, was mit dem historisch wertvollen und denkmalgeschützten Gebäude passieren wird. Denn für eine Revitalisierung müssen Millionen Euro in die Hand genommen werden.

Im Sinne der Innenstadt ist nur zu hoffen, dass es nicht etwas ist, das einen weiteren Frequenzbringer aus dem Zentrum abzieht.