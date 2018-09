Als wäre das neue Tribünen-Dach undicht – mit einer vergleichbaren Miene gingen viele Breitenauer zum Saisonstart durch die Fußball-Welt. Nach einem hervorragenden Frühjahr und einer erfreulichen Transferzeit wurde erstmals das Wort „Titelanwärter“ auch offiziell in der Gebietsliga-Ära in den Mund genommen. Vor der ersten Partie wohlgemerkt. Dass es dann nicht nach Plan lief, trübte die Stimmung. Die Beteiligten hatten sich erhofft, dass die Mannschaft dort weitermacht, wo sie in der Rückrunde der Vorsaison aufgehört hat.

Jetzt, Ende September, ist Breitenau endgültig in dieser Spielzeit angekommen. 4:0 über die SC-Amateure, 3:0 gegen Kaltenleutgeben – und schon ist die Mannschaft von Willi Hatzl wieder im Geschäft. Beachtlich: Im Kalenderjahr 2018 hatten die Breitenauer erst zwei Mal das Feld als Verlierer verlassen müssen. Das ist das Holz, aus dem Titelkandidaten geschnitzt sind.

Eine Parallele zum Frühjahr: Breitenau fühlt sich pudelwohl in der Verfolger-Rolle – erst als der ganz, ganz große Druck nach den ersten vier Spielen weg war, fanden die Hatzl-Mannen ihren Rhythmus. Aber eines ist auch klar: Für den Platz an der Sonne nach 26 Runden kann die Mannschaft nicht die ganze Saison „nur“ Jäger sein…