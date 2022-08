Qualität für Geheimtipp

Den ganz großen Favoriten wird man beim Blick auf die 1. Landesliga vergeblich suchen. Natürlich, da ist Zwettl, da sind vielleicht auch noch die SKN St. Pölten Juniors. Aber dann kommt eine ganze Liste von möglichen Titelkandidaten – da wird Retz genannt, da fällt auch der Namen Ardagger…

…und dazu kann, darf, muss man auch die Aufsteiger aus dem Süden des Landes nicht vergessen. Denn Gloggnitz hat in seinen Reihen viel individuelle Qualität, die mit dem Meistertitel im Gepäck auch entsprechendes Selbstvertrauen auf den Platz bringen. Gloggnitz hat nach dem Aufstieg aus der Gebietsliga 2018 wenig Zeit in der 2. Landesliga verschwendet – und auch jetzt das Zeug dazu, in der vierthöchsten Liga eine entscheidende Rolle im Spitzenfeld zu spielen. Der Auftakt gegen Kottingbrunn kann für die Mannschaft von Trainer Thomas Leonhardsberger gleich richtungsweisend sein, wohin die Reise geht.