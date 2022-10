Richtiger Zeitpunkt

Nein, Sorgen braucht man sich um den USV Scheiblingkirchen nicht machen. Auch wenn die Ausbeute in den letzten drei Wochen zu wünschen übrig ließ – entsprechend weich war der Polster, den sich die Mannschaft von Trainer Christoph Knaller im ersten Saisondrittel erarbeitet hatte. Und der Kontakt zu den Top Fünf ist noch nicht ganz abgerissen, da geht noch etwas. Allerdings nur, wenn Scheiblingkirchen wieder in die Spur findet.

Drei Pleiten in Folge sind nicht lustig – umso mehr Spaß macht die Beendigung so einer Unserie im gegebenen Fall. Und am Freitag gegen Krems ist der ideale Zeitpunkt für drei Punkte. Das Pittentalstadion in der beschaulichen Marktgemeinde ist eine der gefürchtesten Adressen der Regionalliga. Doch Vorsicht! Krems kommt mit einer breiten Brust, beginnt gerade in der Liga anzukommen – mit einem Heimsieg kann Scheibling’ das noch hinauszögern…