Rückenwind für Zukunft

Von Scheiblingkirchen über Gloggnitz bis nach Hirschwang – Jubelstimmung im Neunkirchner Bezirk. Vier Meistertitel, was für eine Saison!

Langsam aber sicher ebben aber jetzt dann langsam die Meisterpartys ab, der Fokus geht schon auf die nächste Saison. Und „unser“ Quartett hat schwere Aufgaben vor der Brust. Scheiblingkirchens KM II muss den harten Übergang zwischen 2. und 1. Klasse bewältigen, Hirschwang nach einer gefühlten Ewigkeit den 1. Klasse-Trott ablegen und sich an die Gebietsliga gewöhnen. Für Gloggnitz geht‘s in der athletisch deutlich anspruchsvolleren 1. Landesliga um das Bestehen und für Neo-Regionalligist Scheiblingkirchen wartet in der dritthöchsten Stufe auf mehreren Ebenen der harte Boden der Realität.

Wichtig ist, die Euphorie im Verein zu konservieren und länger davon zu zehren, so kann man die ersten Rückschläge dann auch verkraften.