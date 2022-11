Sache stinkt zum Himmel

Wunderschön ist er geworden, der neue Ternitzer Bahnhof. Dass es dort allerdings kein öffentliches WC mehr gibt, sorgt für Diskussionen und Ärger.

Die ÖBB will keines betreiben, weil die Frequenz dafür zu gering sei, Vandalismus und Suchtgiftkonsum regelmäßig für Probleme sorgen würden. Und die Stadt will verständlicherweise nicht die Aufgaben der ÖBB übernehmen, zumal sich ein paar hundert Meter weiter entfernt am Stadtplatz eine öffentliche Toilett- anlage befindet.

Übrig bleiben letztendlich wie so oft die Betroffenen: Die Kunden, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, oder denen er schmackhaft gemacht werden soll.

Wenn man schon zig Millionen Euro als ÖBB für die Adaptierung des Bahnhofes in die Hand nimmt, dann sollte es in dieser Größenordnung auch für den Bau eines WCs reichen. Alles andere ist eine Fehlplanung und stinkt zum Himmel.