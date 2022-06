Saison für die Ewigkeit

Ein Wochenende im Mai 2022 – zwei Meistertitel innerhalb von 24 Stunden. Scheiblingkirchen schreibt in diesen Tagen ein goldenes Kapitel der eigenen Vereinsgeschichte und der Bezirkssport-Historie. Die KM II in der 2. Klasse Wechsel machte am Samstag den Anfang, die KM I legte in der 1. Landesliga am Sonntag nach. Egal, was ab jetzt noch in jeder einzelnen Sportler-Biographie passiert – dieses Wochenende wird für immer einen ganz besonderen Stellenwert für jeden haben, der dabei war.

Scheiblingkirchen gehört mit Sicherheit zu den großen Märchen des heimischen Fußballs – eine besondere Portion Romantik bekommt es vor allem dadurch, dass es ein ganz langer Weg vieler, vieler kleiner Schritte und keine Selbstinszenierung irgendeines Mäzen mit tiefen Taschen war. Auch wenn Scheiblings Erfolg genug Neider auf den Plan ruft – die nächste Zeit müssen sie schweigen…