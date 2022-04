Scheitern wÃ¤re schade

Der politische Aufschrei war damals groß, als die Bezirkshauptstadt eine Pumptrackanlage errichtete. Niemand kannte den Sport, auch die Errichtungskosten waren nicht gerade billig. Doch rückblickend gesehen hat sich der Mut von ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix eindeutig ausgezahlt.

Ein ähnliches Projekt steht nun in den Startlöchern. In der Stadt soll eine Padel-Tennis-Anlage errichtet werden. Ebenfalls eine neue Trendsportart, eine Mischung aus Tennis und Squash. Immerhin möchte eine eigene Investorengruppe das finanzielle Risiko auf sich nehmen und die Ausgangslage ist somit eine ganz andere als damals beim Pumptrack. Scheitern könnte das Projekt aber dennoch – skurrilerweise – an der Platzwahl. Denn die Investoren würden die Anlage gegen Proteste gerne am Gelände des derzeitigen Minigolfplatzes sehen. Ein Scheitern wäre deswegen schade. Minigolf spielt dort kaum noch jemand und die gefällten Bäume würden natürlich nachgepflanzt werden!