Schrillende Alarmglocken

Und jährlich grüßt das Murmeltier – Breitenau findet sich nach dem überstandenen Abstiegskampf in der Vorsaison wieder am Tabellenende wieder. Spätestens das 0:7-Debakel gegen die bis dato noch punktelosen Mistelbacher muss jetzt die Alarmglocken in der Steinfeld-Arena schrillen lassen. Vor allem die Torausbeute mit zwei Treffern in fünf Partien legt den Finger ganz deutlich in die klaffende Wunde, dass es vor allem in der gegnerischen Hälfte viel Luft nach oben gibt.

Mit Josef Kirnbauer hat Breitenau im Sommer einen Top-Trainer in der 2. Landesliga und der Region an Bord geholt – allerdings muss er im Winter mit entsprechendem Spielermaterial versorgt werden, um den Verein ein weiteres Jahr in der Liga zu halten. Wichtig wäre es – denn dann könnten sich die jungen Breitenauer Talente auf diesem Niveau zu den Leistungsträgern der Zukunft entwickeln.