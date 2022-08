Schritte mit Symbolkraft

An den exorbitant gestiegenen Energiepreisen kommt dieser Tage niemand vorbei – auch die Kommunen sind vor der Entwicklung nicht gefeit. Logisch also, dass sich auch Neunkirchens Stadtführung Gedanken darüber macht, wo man denn einsparen könnte. Die ersten Vorschläge: die Beleuchtung öffentlicher Gebäude zurückdrehen, verstärkt Solarlampen einsetzen. Und – mittelfristig gedacht – den Ausbau von Photovoltaikanlagen forcieren, was etwa die SPÖ mit Vehemenz einfordert.

Jeder Schritt – und sei er noch so klein – ist selbstverständlich uneingeschränkt zu begrüßen, weitere dürfen gerne folgen. Klar ist aber auch, dass es damit keine große Trendumkehr geben wird. Deshalb sollten die (eher kleinen) Maßnahmen vor allem Symbolwirkung haben und die Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, es der Gemeinde gleichzutun. Denn einen Beitrag kann und sollte jeder und jede von uns leisten!