Schulstraße ist eine gute Lösung

Endlich wird gehandelt! Es hat sehr lange gedauert und es grenzt fast an ein Wunder, dass in all den Jahren noch nichts passiert ist: Die Rede ist von dem täglichen Verkehrschaos, das sich am Morgen und zu Mittag vor den Volksschulen Mühlfeld und Steinfeld in Neunkirchen abspielt.

Mit einer sogenannten „Schulstraße“, übrigens der ersten im Bezirk, wird nun versucht, zumindest bei der Mühlfeldschule der Situation Herr zu werden und der Fahrzeugverkehr aus dem direkten Eingangsbereich verbannt. An sich eine gute Lösung. Das Ergebnis wird aber nur mit der Disziplin der Eltern korrelieren.

Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass es das Gesetz nicht erlaubt hat, diese Lösung auch bei der Steinfeldvolksschule anzuwenden. Dort steht das übergeordnete Straßenverkehrsnetz im Weg. Nichtsdestotrotz sollten sich die Verantwortlichen bemühen, auch hier rasch eine Verbesserung der Situation herbeizuführen.