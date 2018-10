Das Trainerkarussell ist im Bezirk Neunkirchen angekommen. Neun Runden hat es gedauert, bis der erste Trainer seinen Platz räumen musste. Getroffen hat es Kirchbergs Bernd Brandstätter. Als Schlusslicht in der 1. Klasse Süd, keinem Punkt aus den letzten vier Runden und nur vier Zählern am Konto war dieser Schritt des Vereins nur nach den Zahlen am Papier nicht überraschend.

Allerdings muss zu der Personalie „Brandstätter“ festgehalten werden, dass unter den Umständen, unter denen der Spielertrainer in Kirchberg arbeitete bzw. arbeiten musste, es jeder Trainer richtig schwer hätte. Zwei Mal Training pro Woche ist im Erwachsenenbereich mittlerweile zu einer Seltenheit geworden. Drei Einheiten sind mittlerweile bei vielen Vereinen Standard, auch im Nachwuchsbereich.

Deswegen kann nicht erwartet werden, dass Spieler die wöchentlich um ein Drittel weniger am Platz stehen, vergleichbare Ergebnisse erzielen können. Kurzfristig gibt‘s sicher Ausreißer nach oben – so wie in der vergangenen Saison als die Kirchberger unter Brandstätter Grimmenstein und Pitten hinter sich ließen und die Klasse hielten.

Doch langfristig erntet jeder Fußballer, jeder Sportler das, was er sät – und das wäre bei drei Trainingseinheiten logischerweise deutlich mehr als bei zwei…