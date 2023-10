Schwierige Lösung

Mit einem alarmierenden Ergebnis endete jüngst eine Verkehrszählung in der Neunkirchner Blätterstraße: Rund 400 Lastwägen wurden dort an nur einem Tag gezählt. Hauptverantwortlich dafür laut ersten Einschätzungen der Experten: die Baustelle des Semmeringtunnels. Ein zweites Gutachten soll diese Annahme näher unter die Lupe nehmen.

Dass die Situation mit dem Bau der Unterführung in der Raglitzerstraße, der ab April des kommenden Jahres beginnen soll, besser wird, ist nicht anzunehmen. Es wird eher das Gegenteil eintreten. Deshalb sind die Verantwortlichen drigend gefordert, schon jetzt Lösungen zu finden. Und zwar rasch.

Die Gemeinde hätte gerne ein Lkw-Fahrverbot. Ausgenommen davon wäre natürlich der Zulieferverkehr. Grundsätzlich ein vernünftiger Plan. Der Verkehr würde dann halt via B 17 direkt durch die Stadt rollen. In Wahrheit also nur eine Verlagerung des Problems und das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.