Sehnsucht ist spürbar

So richtig „gezählt“ hat das Weltcuprennen 2020 am Semmering nicht – Corona, Lockdown und alles, was dazu gehört haben das Event der Superlative zu einer Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht.

Deshalb ist im Bewusstsein der Region der letzte „wirkliche“ Weltcup schon vier Jahre her. Die Erinnerung an 2018, aber auch 2016, 2014, 2012… lebt in Köpfen und den Herzen der Fans – und die Sehnsucht danach ist spürbar. Das Publikum ist hungrig auf diese Großveranstaltung, die eine Säule der lokalen Identität ausmacht. „Wir sind Weltcup“ – um eine abgedroschene Phrase auszupacken, aber sie tritt auch so gut zu…

Jetzt braucht es nur noch das richtige Wetter und der Hirschenkogel wird beben. Das Organisationsteam rund um Franz Steiner hat jedenfalls seine Hausaufgaben wieder einmal in Einser-Schüler-Manier erledigt – worauf alle stolz sein können.