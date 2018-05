Hochwertiger Wohnraum ist im Innenstadtbereich mittlerweile zu einem raren und deshalb auch begehrten Gut geworden. Dass Neunkirchen mit zwei Arealen in der Triester Straße und Fabriksgasse nun sogar gleich zwei Entwicklungsmöglichkeiten für diesen städtebaulichen Wohnraum hat, ist so gesehen ein Glücksfall.

Bereits im Sommer sollen die ersten Bagger auffahren, um für die SGN das Projekt in der Triester Straße zu realisieren. Ein Jahr später wird der Startschuss zum noch viel größeren Bauvorhaben in der Fabriksgasse, das die Arthur Krupp-Gruppe durchführt, kommen. In beiden Fällen wird der Altbestand komplett niedergerissen. In beiden Fällen ist mit einer zweijährigen Bauzeit zu rechnen. Die Wirtschaft in der Innenstadt, die alles andere als floriert, wird also mit zusätzlichen Belastungen zu leben haben. Ebenso die unmittelbaren Anrainer, die Lärm, Dreck und die Auswirkungen der Verkehrsbehinderungen abbekommen.

Eine sensible und umsichtige Planung wird da extrem wichtig sein. Damit am Ende des Tages nicht noch mehr zerstört wird.