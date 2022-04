Seriöse Planung

Es gibt – so sagt man – zwei große Sprünge für einen Verein, für eine Mannschaft im Amateurfußball. Von der 2. Klasse in die 1. Klasse und von der 1. Landesliga in die Regionalliga. Ersteren hat Scheiblingkirchen vor über 15 Jahren gemeistert, der zweitere steht langsam aber sicher vor der Tür.

Natürlich – fix ist noch nichts, rechnerisch ist Scheiblingkirchen noch nicht durch. Allerdings wäre es fatal für einen Verein wie Scheiblingkirchen mit null Regionalliga-Erfahrung, wenn nicht im Hintergrund die Planungen für die dritthöchste Liga ins Rollen kommen. Denn – wie jeder Liga-Neuling – werden auch im Falle des Falles die Scheiblingkirchner Lehrgeld bezahlen. Vom Aufstieg überrascht zu werden, das darf aber der Vereinsführung nicht passieren. So wäre es infrastrukturell essenziell, wenn etwa die Parkplatzsituation im Pittentalstadion ebenfalls mit dem Erfolg der Mannschaft mitwächst.